В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Силы ПВО в Ульяновской области за ночь перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Повреждена опора ЛЭП, электроснабжение не нарушено, сообщил губернатор Алексей Русский. По его словам, пострадал один человек.

Атаку отразили на территории Новоспасского района. Как уточнил губернатор, молодой мужчина получил ранение головы, его состояние оценивается как тяжелое. «Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав докладывает мне о состоянии пациента каждый час»,— рассказал господин Русских.

В предыдущий раз Ульяновская область была атакована беспилотниками вчера, 19 августа. Обошлось без жертв и последствий на земле.