Силы ПВО за ночь сбили над Россией 453 БПЛА

В период с 20:00 мск 18 августа до 8:00 19 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 453 беспилотника самолетного типа над 22 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и над акваторией Черного моря.

В Уфе были атакованы промышленные предприятия. Один дрон упал в промзоне, там начался пожар. Еще один БПЛА попал в жилой дом, пострадал один человек. В Нижегородской области из-за падения обломков повреждены два частных дома и остекление многоквартирного дома. Во Владимире повреждены несколько построек в дачном секторе.

В Тульской области сбили 27 дронов, в Ростовской области — около 15, в Воронежской области — девять, в Калужской области — семь, в Рязанской области — шесть, в Ярославской области — четыре, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.