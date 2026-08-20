Зарплаты экспертов по кибербезопасности выросли почти на 40%

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса hh.ru по динамике зарплат в области кибербезопасности в России. Согласно данным платформы, средняя зарплата в сфере информационной безопасности (ИБ) за первую половину 2026 года выросла на 40% относительно первого полугодия 2025 года — с 82,8 тыс. до 115,6 тыс. В ряде случаев предложения достигают 400 тыс. руб., «при сочетании уникальной экспертизы и опыта».

Всего за первое полугодие, по данным hh.ru, в России было открыто 13,7 тыс. вакансий в сфере кибербезопасности. Чаще всего это предложения для специалистов по защите данных и ИТ-инфраструктуры (42%), а также профильных директоров (32%). В топ-5 по востребованности у работодателей вошли DevSecOps и AppSec-специалисты, отвечающие за раннее обнаружение уязвимостей и защиту приложений, архитекторы ИБ и непосредственно разработчики ИБ-решений.

Как объясняют представители платформы, «компании готовы вкладываться в защиту от киберугроз, в том числе через привлечение квалифицированных кадров». Наиболее стремительный рост зарплатных предложений — в сегменте DevSecOps и AppSec-специалистов, сразу на 20%, до 275 тыс. руб., говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность тянет карман».