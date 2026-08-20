Стримерше из Омска суд дал пять суток ареста за унижение участников СВО

Кировский райсуд Омска назначил пять суток административного ареста 35-летней местной стримерше за унижение участников спецоперации. Женщине вменялась ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично), материалы дела поступили из прокуратуры, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

По информации суда, 27 июля в ходе стрима на развлекательной платформе омичка в нецензурной форме унизила военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения она признала.

В этот же день, 19 августа, суд рассмотрел в отношении стримерши другое дело об административном правонарушении. За нецензурную брань во время онлайн-трансляции (ст. 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство в сети) ей назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», жителю Омской области дали 10 суток ареста за выкрикивание лозунга украинских националистов.

Илья Николаев