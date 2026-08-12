Омичу дали 10 суток ареста за выкрикивание лозунга украинских националистов

Саргатский райсуд Омской области назначил 10 суток административного ареста 29-летнему жителю деревни Десподзиновка, признав его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда атрибутики экстремистской организации). Об этом рассказали в пресс-службе суда.

По материалам ведомства, мужчина после возвращения домой из Омска и ночного распития спиртных напитков в присутствии односельчан выкрикивал лозунг украинских националистов, а также призывал «сжигать и убивать русских».

Нарушитель в судебном процессе вину не признал, ранее заявлял, что находился под действием лекарственных препаратов.

Илья Николаев