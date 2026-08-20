Продажи подержанных машин в июле упали впервые с июня 2025 года

Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году, до 548,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня 2025 года.

Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается Lada. Продажи бренда в июле год к году снизились на 12,3%, до 122,1 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 3,4%, до 60,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4%, до 30,3 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 8,3%, до 29,1 тыс. штук, второго — увеличилась на 12,1%, до 26,5 тыс. штук. По данным «Автостата», помимо Volkswagen и Toyota из топ-10 брендов продажи выросли только у Honda — на 9%, до 22 тыс. штук. Самое сильное снижение среди остальных марок у Lada.

Сокращение продаж может быть связано как с выбытием наиболее ликвидных предложений, так и c эффектом высокой базы, который обеспечил повышенный спрос в июле 2025 года. В целом ситуация останется стабильной, учитывая рост цен на новые машины, считают продавцы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скрутили пробег».