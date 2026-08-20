Оптовая стоимость горбуши за год выросла на 46%

Оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке на начало августа составила 460 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 46%, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Это самый выраженный рост среди лососевых в промысловом регионе. Кета за аналогичный период подорожала на 17,8%, до 530 руб. за 1 кг, нерка — на 3,7%, до 850 руб. за 1 кг. С начала путины в июне 2026 года рост цен на горбушу на Дальнем Востоке достиг 19,5%, на кету — 17,8%, на нерку — 25%.

Рост цен вызван низкими темпами путины, отмечают во ФГУП «Нацрыбресурс». Согласно Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 18 августа 2026 года накопленный вылов лососевых в России составил 82,55 тыс. тонн, сократившись год к году на 59,9%. Прогноз ВНИРО предполагает, что в этом году совокупный промысел дальневосточных лососей составит 229,7 тыс. тонн, минимум с 2000 года.

Пока ситуация с оптовыми ценами не отразилась на стоимости красной рыбы в рознице. Согласно Росстату, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в России в июле 2026 года в торговых сетях стоила в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 2,9% год к году. Остальная рыба прибавила 13,3%, до 443,1 руб. за 1 кг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».