Оптовая стоимость горбуши за год выросла на 46%
Оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке на начало августа составила 460 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 46%, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Это самый выраженный рост среди лососевых в промысловом регионе. Кета за аналогичный период подорожала на 17,8%, до 530 руб. за 1 кг, нерка — на 3,7%, до 850 руб. за 1 кг. С начала путины в июне 2026 года рост цен на горбушу на Дальнем Востоке достиг 19,5%, на кету — 17,8%, на нерку — 25%.
Рост цен вызван низкими темпами путины, отмечают во ФГУП «Нацрыбресурс». Согласно Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 18 августа 2026 года накопленный вылов лососевых в России составил 82,55 тыс. тонн, сократившись год к году на 59,9%. Прогноз ВНИРО предполагает, что в этом году совокупный промысел дальневосточных лососей составит 229,7 тыс. тонн, минимум с 2000 года.
Пока ситуация с оптовыми ценами не отразилась на стоимости красной рыбы в рознице. Согласно Росстату, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в России в июле 2026 года в торговых сетях стоила в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 2,9% год к году. Остальная рыба прибавила 13,3%, до 443,1 руб. за 1 кг.
Подробнее — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».
В июле 2026 года розничные цены на красную икру превысили 20 тыс. руб. за кг, что на 5,4 тыс. выше максимального показателя середины июня, по данным Информагентства по рыболовству. Дороже всего обходилась икра нерки, а икра горбуши стоила от 12,4 тыс. до 18,5 тыс. руб. за кг. Рост цен объясняется ожиданием более слабого вылова лосося по сравнению с предыдущим годом.
По итогам первого полугодия 2026 года оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и 5% соответственно, тогда как стоимость кеты упала до 450 руб. за кг, а нерки — до 750 руб. за кг. Это произошло на фоне того, что с начала 2026 года на Дальнем Востоке вылов тихоокеанских лососей достиг 44,7 тыс. тонн, где основную долю составила горбуша (27,5 тыс. тонн), кета (10 тыс. тонн) и нерка (6,9 тыс. тонн).
На начало апреля 2026 года оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке выросла на 34,6% за год, достигнув 175 руб. за 1 кг, что является самым выраженным ростом цен среди основных промысловых видов рыбы. Аналитики ФГУП «Нацрыбресурс» связывают это с резким ростом экспортного спроса, особенно со стороны Китая.