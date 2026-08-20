Реставраторы просят вернуть прежний порядок сохранения памятников архитектуры

Архитекторы и реставраторы настаивают на негативных последствиях послаблений в сфере обслуживания и реставрации объектов культурного наследия (ОКН). “Ъ” ознакомился с открытым письмом более 150 специалистов в области сохранения ОКН, направленным в администрацию президента РФ, Федеральное собрание, а также Министерство культуры. Авторы обращения сообщают, что зафиксировали негативные последствия вступления в силу поправок к закону «Об ОКН», и просят оставить ранее существовавший порядок работ по сохранению объектов культурного наследия, «проверенный годами».

Поправки в закон «Об ОКН» внесены, в частности, законом №142-ФЗ, а также поправками к Земельному кодексу через №295-ФЗ, которые вступили в силу в 2025 году. При принятии этих актов у законодателей были свои аргументы: целью поправок называли устранение избыточных требований к проведению работ по сохранности ОКН.

Поправками предусмотрено распространение действия общего градостроительного регламента для объектов культурного наследия, но это представляет угрозу для сохранения памятников, считают авторы письма органам власти. Также выявлен рост рисков для сохранности ОКН при содержании и капремонте такого имущества из-за того, что эти работы выполняются по общим правилам. Кроме того, расширен спектр работ, проводимых в упрощенном порядке (по уведомлению, без проектной документации), что негативно сказывается на безопасности граждан и влияет на сохранность памятников архитектуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «С чувством культурного наследия».