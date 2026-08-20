Фонд кино инвестирует в создание кинозалов в двух районах Новосибирской области

Фонд кино вложит в оснащение мультимедийным оборудованием «Культурно-досугового центра Усть-Таркского района» и «Дома культуры "Юность"» Кочковского района Новосибирской области 6 млн руб. Учреждения вошли в состав 141 организации, расположенных в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек, получивших господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Залы в Кочках и Усть-Тарке будут оснащены необходимым для полноценного кинопоказа оборудованием и подключены к единой цифровой платформе с библиотекой российских фильмов. «Реализация проекта позволит жителям Усть-Таркского и Кочковского районов смотреть новинки отечественного кинематографа на большом экране, не выезжая в областной центр»,— отметили в министерстве культуры региона.

Инициатива Фонда кино направлена на расширение доступа к качественному кинопоказу в сельской местности.

В Сибири Фонд кино также поддержал кинозалы в малых населенных пунктах Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

Антон Вебер