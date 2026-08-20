Южная Корея поддержала усилия Трампа по созданию условий для диалога с КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что уважает усилия президента США Дональда Трампа по созданию условий для диалога с КНДР.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен
Фото: Lee Jin-man / Reuters
«Я считаю, что послание президента Трампа — это важное решение, отражающее серьезные намерения, которые он вложил в создание мира за пределами враждебности и конфронтации на Корейском полуострове»,— написал Ли Чжэ Мен в соцсети X.
Корейский президент отметил, что разделяет усилия господина Трампа, «даже если это означает свертывание совместных учений Южной Кореи и США».
Учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield начались 17 августа. Маневры должны были пройти до 27 августа, однако страны приняли решение завершить учения уже 21 августа. Накануне их старта Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб и финансирование тренировок.
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным издания, американский президент рассчитывает возобновить дипломатическую инициативу по денуклеаризации Северной Кореи.
16 августа 2026 года Дональд Трамп поручил «существенно сократить» масштаб ежегодных американо-южнокорейских маневров Ulchi Freedom Shield, начавшихся 17 августа. Американский президент объяснил решение желанием улучшить отношения с Пхеньяном, сославшись на свои «очень хорошие отношения» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также указал на дороговизну учений.
Помимо попытки улучшить отношения с КНДР, одной из причин сокращения учений послужило нежелание Сеула присоединиться к денуклеаризации Ирана, что также отметил Дональд Трамп. Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила 19 августа 2026 года, что КНДР не заинтересована в сокращении военных учений США и Южной Кореи, поскольку это не меняет их провокационный и агрессивный характер, и что ей ничего не известно о недавних контактах Дональда Трампа и Ким Чен Ына.