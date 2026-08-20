Южная Корея поддержала усилия Трампа по созданию условий для диалога с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что уважает усилия президента США Дональда Трампа по созданию условий для диалога с КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен

Фото: Lee Jin-man / Reuters Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен

Фото: Lee Jin-man / Reuters

«Я считаю, что послание президента Трампа — это важное решение, отражающее серьезные намерения, которые он вложил в создание мира за пределами враждебности и конфронтации на Корейском полуострове»,— написал Ли Чжэ Мен в соцсети X.

Корейский президент отметил, что разделяет усилия господина Трампа, «даже если это означает свертывание совместных учений Южной Кореи и США».

Учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield начались 17 августа. Маневры должны были пройти до 27 августа, однако страны приняли решение завершить учения уже 21 августа. Накануне их старта Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб и финансирование тренировок.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным издания, американский президент рассчитывает возобновить дипломатическую инициативу по денуклеаризации Северной Кореи.