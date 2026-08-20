Посол КНР в России: Пекин намерен противостоять попыткам Токио получить ядерное оружие
Россия и Китай решительно выступают против стремления Японии обрести ядерное оружие, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, Россия и Китай готовы вместе с другими странами, «приверженными исторической справедливости», отстаивать «правильное понимание истории Второй мировой войны» и пресекать «возрождение японского милитаризма».
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Предавать забвению историческую правду и размывать границы справедливости нельзя, а основы послевоенного международного порядка неоспоримы»,— написал посол в статье для ТАСС.
В конце июля министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять негласное табу с обсуждения вопроса о том, целесообразно ли Токио придерживаться «трех неядерных принципов» — не обладать ядерным оружием, не производить и не ввозить его. По данным японских СМИ, отход от этих принципов может быть доктринально закреплен до конца года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Япония позволила себе табуированную лексику».
Китайское Министерство иностранных дел 21 июля 2026 года резко раскритиковало предложение министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми о пересмотре ядерной политики страны, назвав его «крайне провокационным и опасным». Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что инициатива подрывает «Три неядерных принципа» Японии и угрожает послевоенному международному порядку.
Китай также ранее выразил обеспокоенность планами правительства Японии расширить оборонное сотрудничество с зарубежными партнерами, включая строительство атомных подводных лодок и размещение ракет средней дальности. При этом китайские власти отвергают опасения Японии по поводу военной активности у её берегов, заявляя, что она не представляет угрозы. Эти события происходят на фоне совместного патрулирования Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Представитель МИД КНР Го Цзякунь 23 апреля 2026 года обвинил японские власти в попытках реабилитации убеждений времен Второй мировой войны и военных преступников после посещения японскими законодателями храма Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. МИД КНР призвал международное сообщество не допустить возрождения японского милитаризма.