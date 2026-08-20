Посол КНР в России: Пекин намерен противостоять попыткам Токио получить ядерное оружие

Россия и Китай решительно выступают против стремления Японии обрести ядерное оружие, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, Россия и Китай готовы вместе с другими странами, «приверженными исторической справедливости», отстаивать «правильное понимание истории Второй мировой войны» и пресекать «возрождение японского милитаризма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Предавать забвению историческую правду и размывать границы справедливости нельзя, а основы послевоенного международного порядка неоспоримы»,— написал посол в статье для ТАСС.

В конце июля министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять негласное табу с обсуждения вопроса о том, целесообразно ли Токио придерживаться «трех неядерных принципов» — не обладать ядерным оружием, не производить и не ввозить его. По данным японских СМИ, отход от этих принципов может быть доктринально закреплен до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Япония позволила себе табуированную лексику».