Япония позволила себе табуированную лексику

Власти Японии продолжают готовить почву для пересмотра прежнего — пацифистского — подхода страны к ядерному оружию. Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что настало время снять негласное табу с обсуждения вопроса о том, целесообразно ли Токио и далее придерживаться «трех неядерных принципов», подразумевающих, что страна не обладает ядерным оружием, не производит и не ввозит его. По сообщениям японских СМИ, отход от этих принципов может быть доктринально закреплен до конца года, что вызывает беспокойство Китая и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми

Фото: David Mareuil / Pool / Reuters Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми

Фото: David Mareuil / Pool / Reuters

О необходимости начала широкой дискуссии по ядерной тематике Синдзиро Коидзуми заявил в интервью японским СМИ. «Для Японии ядерное оружие — это сложный для обсуждения вопрос, но его нельзя не затрагивать. Необходимо с осознанием критичности ситуации продвигать обсуждение различных мер, не создавая для себя табу»,— призвал он. Представителей оппозиционных партий и общественных движений, выступающих за сохранение «трех неядерных принципов», он упрекнул в недальновидности. По его словам, они «прежде всего защищают то, что есть сейчас, а защиту Японии оставляют на потом».

Табу на обсуждение пересмотра «трех неядерных принципов» в Японии на самом деле фактически уже и нет.

Идея отхода от них активно обсуждается в стране с тех пор, как в октябре прошлого года правительство возглавила Санаэ Такаити, запустившая процесс обновления ключевых доктринальных документов в сфере безопасности и не исключившая, что власти могут отказаться от приверженности прежней концепции в отношении ядерного оружия. По данным японских СМИ, новые версии соответствующих доктрин — Стратегии обеспечения национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана обеспечения обороноспособности — могут быть обнародованы до конца года.

«Три неядерных принципа» — не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его размещения на территории Японии — были впервые провозглашены в парламенте страны премьер-министром Эйсаку Сато в 1967 году. Взамен Токио должен был полагаться на «ядерную сдерживающую мощь» США в соответствии с договором о безопасности между странами, заключенным в 1960 году. В 1970 году Япония присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В 1971 году японский парламент принял резолюцию с подтверждением безъядерных принципов, однако им не был придан статус закона. В последней редакции Стратегии национальной безопасности Японии, утвержденной в 2022 году, подчеркивается, что «политика соблюдения "трех неядерных принципов" останется неизменной и в будущем».

При этом к принципу «не ввозить» японские власти подходят так, как это делал бывший глава МИД Японии Кацуя Окада. В 2010 году он впервые подтвердил существовавшую до этого на уровне утечек информацию, что в годы холодной войны Япония заключила с США несколько тайных соглашений в сфере обороны, одно из которых допускало вход американских судов с ядерным оружием на борту в японские порты в случае чрезвычайных ситуаций. Кацуя Окада признал, что такие договоренности были, но не уточнил, были ли на практике подобные заходы. В то же время из его комментариев следовало, что японские власти продолжают придерживаться этого соглашения. Когда Санаэ Такаити спросили об этом принципе, она сослалась на заявление Кацуя Окады, дав таким образом понять, что этот подход остается в силе.

Против отхода от «трех неядерных принципов» выступает ряд японских политических сил и общественных организаций, настаивающих на том, что Япония как единственная страна, подвергшаяся ядерным ударам, не должна допускать появления ядерного оружия на своей территории в каком-либо виде. На минувшей неделе 15 японских антиядерных объединений опубликовали открытое письмо с призывом отказаться от идеи строительства собственного атомного подводного флота, также прорабатываемой сейчас правительством страны.

Китай и Россия также обеспокоены наметившейся в Японии тенденцией на пересмотр прежних подходов.

«С момента прихода Такаити к власти японские правые силы открыто демонстрируют намерение возродить милитаризм, отказаться от "трех неядерных принципов", обзавестись ядерным оружием и стремительно двигаться по ложному пути»,— заявил 20 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, если японские власти «будут упорствовать в своих ошибочных расчетах по ядерному вопросу», добиваться пересмотра «трех неядерных принципов» и размещения ядерного оружия союзников (читай — США) на территории Японии, «они не только бросят серьезный вызов послевоенному международному порядку и режиму нераспространения ядерного оружия, но и нарушат обязательства по поддержанию мира, пойдут наперекор воле японского народа и в конечном счете дорого за это заплатят».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе «постепенного движения Японии по пути милитаризации» нельзя исключать появления у страны ядерного оружия. «Япония двигается все дальше и дальше, отходит от тех документов и тех соглашений, точнее, обязательств, которые она взяла на себя, подписав акт капитуляции»,— сказал он журналистам на полях майского Международного форума по безопасности в Москве.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на этом же мероприятии заявил, что «тот факт, что вставшая на путь активной ремилитаризации Япония уже, по сути, запустила процесс пересмотра "трех неядерных принципов", которые долгие годы позиционировались в качестве одной из опор пацифистской политики Токио, ныне отмирающей, требует особого внимания».

О том, что Россия и Китай обеспокоены действиями Японии, говорится и в совместном заявлении президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина от 20 мая. «Стороны серьезно озабочены ведущимся Японией на протяжении длительного времени масштабным накоплением чувствительных ядерных материалов в отсутствие достоверных подтверждений их гражданского назначения, сохраняют бдительность в отношении неприемлемых амбиций и крайне провокационных шагов правых сил Японии по пересмотру "трех неядерных принципов", переходу к еще более дестабилизирующим схемам осуществляемого с союзниками "расширенного ядерного сдерживания" с потенциальными элементами "совместных ядерных миссий" с ее союзниками и даже обретению собственного ядерного оружия»,— сказано в документе.

Ранее китайские государственные СМИ сообщали, что Япония накопила 44,4 тонны плутония, что достаточно для создания 5,5 тыс. ядерных боеголовок.

Власти Японии обвинения в милитаризации отвергают. «Ничто не может быть дальше от истины»,— заявил по этому поводу министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Елена Черненко