Банки начали урезать скидки и вводить надбавки по ипотечным кредитам

Банки начали сокращать скидки и вводить надбавки к ставкам по рыночным ипотечным программам. За последнее время три банка, входящих в топ-20 по размеру ипотечного портфеля, ужесточили свои скидочные программы, следует из данных ПАО «Дом.РФ». В конце июля МКБ досрочно отменил скидку в 1 процентный пункт (п. п.) за быстрый выход на сделку при покупке готового жилья. В августе ВТБ снизил скидку за первоначальный взнос от 50% до 0,5 п. п. (ранее скидка составляла 1 п. п.), за ним банк «Дом.РФ» ввел надбавку в 1 п. п. по рыночным программам при первоначальном взносе ниже 50%.

С начала июля средние ставки по программам рыночной ипотеки держатся в пределах 18,7–18,74% годовых для новостроек и 18,67–18,71% годовых для готового жилья. Отчасти такая ситуация продиктована замедлением темпа снижения ключевой ставки, считают эксперты. Растет и стоимость фондирования банков.

В текущих условиях банкам удобнее использовать различные скидки или, наоборот, надбавки как в качестве части маркетинговой стратегии, так и для управления рисками, считают эксперты. При увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взнос с прибавкой».