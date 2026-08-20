Предложение новостроек в Калининградской области выросло на 33%

Экспозиция новостроек в Калининградской области по итогам июля этого года выросла на 33% год к году, до 14 тыс. лотов, подсчитали в аналитическом сервисе Dataflat.ru по запросу “Ъ”. Динамика связана с выходом на рынок большого объема крупных проектов на участках, выкупленных застройщиками из других регионов в 2024–2025 годах, отмечает CEO Dataflat.ru Александр Пыпин.

Рост предложения фиксируется и в сегменте курортной недвижимости Калининградской области: показатель в первом полугодии текущего года вырос на 11% год к году, до 1,5 тыс. штук, следует из исследования NF Group. Однако, по словам консультантов, на рынок за этот период не вышло ни одного нового проекта.

Рост предложения был обеспечен за счет проектов, запущенных годами ранее, при этом новые в этом году не запускались. Спрос в регионе падает, так как для покупателей квартиры остаются недоступными из-за высоких ставок по ипотеке.

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