Балтика затоваривается метрами

В июле 2026 года в Калининградской области на продажу было выставлено 14 тыс. квартир в новостройках, что на 33% больше, чем годом ранее. Экспозиция курортной недвижимости в регионе выросла на 11% год к году, до 1,5 тыс. лотов. Рост предложения был обеспечен за счет проектов, запущенных годами ранее, при этом новые в этом году не запускались. Спрос в регионе падает, так как для покупателей квартиры остаются недоступными из-за высоких ставок по ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Экспозиция новостроек в Калининградской области по итогам июля этого года выросла на 33% год к году, до 14 тыс. лотов, подсчитали в аналитическом сервисе Dataflat.ru по запросу “Ъ”. Динамика связана с выходом на рынок большого объема крупных проектов на участках, выкупленных застройщиками из других регионов в 2024–2025 годах, отмечает CEO Dataflat.ru Александр Пыпин.

Рост предложения фиксируется и в сегменте курортной недвижимости Калининградской области: показатель в первом полугодии текущего года вырос на 11% год к году, до 1,5 тыс. штук, следует из исследования NF Group. Однако, по словам консультантов, на рынок за этот период не вышло ни одного нового проекта.

Общий тренд на рост экспозиции связан со снижением спроса на такую недвижимость. Охлаждение связано с по-прежнему недоступным ипотечным кредитованием, считает Александр Пыпин. За июль 2026 года объем сделок с первичной недвижимостью в Калининградской области снизился на 7% год к году, до 651 сделки, подсчитал эксперт. На рынке курортной недвижимости в этом регионе за последний год заключено всего 260 сделок, подсчитала партнер NF Group Ольга Широкова.

Изначально спрос на первичное жилье в этом регионе обеспечивали инвесторы, приобретающие жилье для последующей сдачи в посуточную аренду, говорит гендиректор ГК «Бэл Девелопмент» Елена Комиссарова. Сейчас жилая недвижимость здесь не так привлекательна для инвесторов из-за снижения турпотока, отмечает директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. Туристский поток в Калининградскую область по итогам первой половины 2026 года впервые за три года снизился на 11% год к году, сообщала ранее руководитель Информационного центра туризма Калининградской области Наталья Немцова. Кроме того, некоторые покупатели заняли выжидательную позицию из-за неопределенной ситуации в стройотрасли, добавляет Елена Комиссарова.

В то же время стоимость жилья и курортной недвижимости в Калининградской области продолжает расти. Стоимость первичной квартиры в регионе за июль 2026 года увеличилась на 4% год к году, до 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, средняя цена сделки за этот период выросла на 20% год к году, до 8,8 млн руб., подсчитал Александр Пыпин. Застройщики не могут снижать цены на жилье без риска для проектного финансирования, поэтому вместо прямых дисконтов девелоперы используют рассрочки и другие формы уступок, при этом цена экспозиции продолжает расти, говорит Эвелина Ишметова. Дополнительно толкает цены вверх рост себестоимости строительства, поясняет руководитель проектного офиса ГК «Кортрос» в Калининграде Игорь Богатырев.

Тем не менее спад спроса в Калининградской области не такой выраженный, как, например, в Краснодарском крае или Крыму. Так, в Саках, Феодосии, Ялте и Евпатории число заключенных в первой половине 2026 года сделок снизилось на 31,6% год к году, до 1,3 тыс. лотов, в Сочи этот показатель за аналогичный период сократился на 65% год к году, до 120 штук (см. “Ъ” от 3 июля).

Объем предложения новостроек в Калининградской области продолжит расти — на стадии реализации сейчас находится большой объем проектов, говорит Игорь Богатырев. При этом экспозиция курортной недвижимости в ближайшее время может снизиться. По словам Эвелины Ишметовой, в привлекательных локациях практически не осталось земельных участков под застройку.

София Мешкова