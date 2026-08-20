Избирком Тюменской области забраковал агитационные газеты с фото памятника Ленину

Избирком Тюменской области забраковал 20 тыс. агитационных газет КПРФ с фотографией памятника Владимиру Ленину. Коммунисты собирались распространить тираж в преддверии выборов в Госдуму и региональный парламент, однако после разъяснений из Центризбиркома решили не спорить с комиссией. Запрет на использование в предвыборной агитации изображений умерших людей был введен в мае, и, похоже, это первый случай, когда он заработал на практике.

Как рассказала “Ъ” первый секретарь обкома и лидер фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева, о претензиях к тиражу предвыборной газеты коммунистам сообщил член региональной избирательной комиссии Николай Шадрин. Речь идет о разделе «Добрые дела», в котором сообщается об установленном в 2024 году в Тобольске памятнике Ленину. Монумент был приобретен за счет средств председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, а деньги на обустройство сквера выделили депутаты областной фракции. Позже памятник был официально передан на баланс города по договору дарения.

С мая 2026 года законом установлен запрет на использование в агитации изображений вымышленных и умерших людей, в том числе сгенерированных с применением информационных технологий. Делать это отныне позволено лишь с согласия самого человека. При этом кандидаты могут использовать созданные нейросетью собственные образы и голос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Я себя от Ленина чищу».