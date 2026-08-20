Я себя от Ленина чищу

Избирком Тюменской области забраковал 20 тыс. агитационных газет КПРФ с фотографией памятника Владимиру Ленину. Коммунисты собирались распространить тираж в преддверии выборов в Госдуму и региональный парламент, однако после разъяснений из Центризбиркома решили не спорить с комиссией. Запрет на использование в предвыборной агитации изображений умерших людей был введен в мае, и, похоже, это первый случай, когда он заработал на практике.

Как рассказала “Ъ” первый секретарь обкома и лидер фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева, о претензиях к тиражу предвыборной газеты коммунистам сообщил член региональной избирательной комиссии Николай Шадрин. Речь идет о разделе «Добрые дела», в котором сообщается об установленном в 2024 году в Тобольске памятнике Ленину. Монумент был приобретен за счет средств председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, а деньги на обустройство сквера выделили депутаты областной фракции. Позже памятник был официально передан на баланс города по договору дарения.

С мая 2026 года законом установлен запрет на использование в агитации изображений вымышленных и умерших людей, в том числе сгенерированных с применением информационных технологий. Делать это отныне позволено лишь с согласия самого человека. При этом кандидаты могут использовать созданные нейросетью собственные образы и голос.

Тамара Казанцева назвала установку монумента «самым большим достижением в жизни». «Мы открыли ст. 1276 Гражданского кодекса, там написано, что если это произведение искусства — а в нашем случае скульптура находится в общем доступе, народ на нее ходит смотреть,— то ее изображение можно публиковать в агитации»,— подчеркнула коммунистка. Однако позицию облизбиркома поддержали в Центризбиркоме (ЦИК), продолжила она: «Николай Шадрин отправил нашу агитацию им в Москву, там сказали, что распространять нельзя. Мы не стали спорить, если подавать в суд — знаем, что нам не выиграть».

Первый секретарь обкома добавила, что с ЦИКом ей посоветовали не связываться и в ЦК КПРФ — чтобы «не терять время». По ее словам, после претензий со стороны облизбиркома вновь пришлось потратить 52 тыс. руб. на печать 20 тыс. экземпляров газеты, но уже без изображения памятника: «Теперь я вместо Ленина». Претензий к новому тиражу у комиссии не возникло. Также госпожа Казанцева пообещала, что коммунисты раздадут газеты с фотографией монумента уже после выборов.

В тюменском облизбиркоме “Ъ” сообщили, что официально не получали от КПРФ газет с изображением памятника Владимиру Ленину, однако в случае выхода подобный материал нарушал бы новые требования закона об агитации. «Изображение умерших людей в любом виде, памятник это или картина, не может быть правомерно расположено на агитационном материале»,— подчеркнули в облизбиркоме.

Политолог Константин Калачев характеризует ситуацию крылатым выражением того же Ильича: «Формально правильно, а по сути — издевательство». По его мнению, вопрос использования изображений людей в предвыборных целях доведен до абсурда, и при таком толковании закона под запрет должны попадать фотографии почти любых памятников — в том числе, например, Минину и Пожарскому. «В результате идейные предшественники отсекаются от современных партийных идеологий»,— констатирует эксперт.

Василий Алексеев, Екатеринбург