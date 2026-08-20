Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 13,7%

Инфляционные ожидания граждан на ближайшие 12 месяцев в августе снизились с 14,7% до 13,7%, следует из опроса «инФОМ», проводимого по заказу Банка России. Наблюдаемая населением инфляция уменьшилась с 15,1% до 14,3%. Ожидания роста цен на пять лет вперед при этом выросли с 11,2% до 12,4%. Коррекция произошла при высоких текущих темпах инфляции: 11,6% в июле с поправкой на сезонность в пересчете на год.

Снижение инфляционных ожиданий, согласно публикации ЦБ, произошло в обеих группах респондентов. У домохозяйств без сбережений оценка наблюдаемой инфляции уменьшилась с 17,1% до 15,5%, ожидания на год — с 16,5% до 15%. В группе со сбережениями — с 13,1% до 12,7% и с 13% до 12% соответственно. Рост ожиданий по инфляции через пять лет коснулся респондентов без сбережений: у них показатель достиг 13,9%, у второй группы — 10,2%.

В потребительских отраслях, свидетельствуют опросы компаний, опубликованные ЦБ, инфляционные ожидания бизнеса в августе также снизились. Розничные компании ожидают повышения цен в ближайшие три месяца на 10,6% в годовом выражении против 11,8% месяцем ранее, производители потребительских товаров — на 6% против 6,7%. Рост общего индекса ожиданий предприятий с 20,4 до 21 пункта обеспечили преимущественно энергетика и водоснабжение перед октябрьской индексацией тарифов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ценники не напугали граждан».