Товарооборот между РФ и Евросоюзом сократился на 13% по итогам первого полугодия

Объемы торговли между Россией и странами Евросоюза по итогам первого полугодия 2026 года опустились до минимального в этом столетии уровня — до €26,9 млрд, сократившись год к году еще на 13%, подсчитал “Ъ”, проанализировав данные Евростата. Это меньше, чем было в любые шесть месяцев начиная с первой половины 1999 года.

Российские компании в январе—июне экспортировали в страны ЕС товаров на €12,2 млрд. Европейские поставили в РФ продукции на €14,8 млрд. В результате Брюссель второе полугодие подряд имеет положительное сальдо в торговле с Москвой: в январе—июне 2026 года профицит составил €2,6 млрд, а в июле—декабре 2025 года — €3,5 млрд. Это новая тенденция: прежде Европа традиционно имела дефицит в торговле с Россией. До начала военной операции на Украине он нередко доходил до десятков миллиардов евро.

Из-за санкций ЕС сокращает закупки российской нефти, газа, металлов и удобрений. Продолжают падать и встречные поставки европейских товаров в РФ (кроме импорта лекарств, не затронутого ограничениями ЕС), и отдельных нишевых товаров (например, вина).

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговля с Европой обновляет минимумы».