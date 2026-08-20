Торговля с Европой обновляет минимумы

Объемы торговли между Россией и странами Евросоюза по итогам первого полугодия 2026 года опустились до минимального в этом столетии уровня — до €26,9 млрд, сократившись год к году еще на 13%. Из-за санкций ЕС сокращает закупки российской нефти, газа, металлов и удобрений. Продолжают падать и встречные поставки европейских товаров в РФ (кроме импорта лекарств, не затронутого ограничениями ЕС), и отдельных нишевых товаров (например, вина).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Товарооборот России и стран Евросоюза по итогам первого полугодия 2026-го сократился на 13% к аналогичному периоду 2025-го — до €26,9 млрд, подсчитал “Ъ”, проанализировав данные Евростата. Это меньше, чем было в любые шесть месяцев начиная с первой половины 1999 года.

Российские компании в январе—июне экспортировали в страны ЕС товаров на €12,2 млрд. Европейские поставили в РФ продукции на €14,8 млрд. В результате Брюссель второе полугодие подряд имеет положительное сальдо в торговле с Москвой: в январе—июне 2026 года профицит составил €2,6 млрд, а в июле—декабре 2025 года — €3,5 млрд. Это новая тенденция: прежде Европа традиционно имела дефицит в торговле с Россией. До начала военной операции на Украине он нередко доходил до десятков миллиардов евро.

Главным товаром, который европейцы покупали у России в первой половине 2026 года, оставался газ. Его поставки при этом сократились на 3% к такому же периоду 2025 года, до €7,4 млрд. Вторым по стоимостному объему товаром стала нефть: сумма ее закупок сократилась более чем вдвое — до €1,3 млрд. Также страны Евросоюза закупали черные металлы (снижение почти вдвое, до €715,4 млн), никель (€426 млн, минус 9%) и рыбу (€352 млн, минус 8%). Поставки удобрений из РФ просели почти впятеро — до €298 млн.

В статистике Евростата, впрочем, можно найти и товары, поставки которых из России увеличились по сравнению с первым полугодием 2025 года. Речь идет о нишевой продукции в небольших объемах. Например, импорт из РФ табака и различного сырья для ароматизации и производства табачных изделий подскочил в 13 раз и достиг €5 млн. Сумма поставок различных замороженных ягод, включая черешню и облепиху, из России в ЕС увеличилась почти вдвое — до €726 тыс., книг и другой различной печатной продукции — более чем на четверть, до €11 млн.

Поставки в обратном направлении — из ЕС в РФ — на фоне расширяющихся ограничений на импорт российской продукции упали почти по всем категориям. До 2022 года активнее всего в Россию из Европы поставлялись транспортные средства, электроника и машинное оборудование, лекарства. За последние четыре года экспорт этих товаров на российский рынок просел в десятки раз. Если поставки транспортных средств в первом полугодии 2022 года достигали €2 млрд, то уже за такой же период этого года они составили лишь €81 млн. Экспорт машинного оборудования и электроники в РФ сжался с €1,8 млрд до €171 млн.

Теперь главной товарной группой, ввозимой из стран Евросоюза, является не затронутая санкциями фармацевтическая продукция. Ее импорт в РФ вырос на 21% в годовом выражении — до €5,7 млрд. Также на заметные суммы РФ закупает у европейцев косметику и различные средства по уходу за кожей: их импорт составил €236 млн, сократившись на 4% год к году. В число основных товаров, которые Россия покупает у стран ЕС, по-прежнему входит вино: его импорт вырос на 2%, до €225 млн.

Главными среди стран Евросоюза торговыми партнерами России по итогам полугодия остались, как и годом ранее, Германия (товарооборот с ней составил €3,8 млрд) и Франция (€2,9 млрд). Бельгия (€2,8 млрд) поднялась с шестого на третье место. В пятерку крупнейших европейских стран по объему товарооборота с РФ также вошли Нидерланды (€2,6 млрд) и Венгрия (€2,1 млрд).

Мариета Манукян