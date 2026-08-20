Правительство Украины отстранило руководство Sense Bank после обысков НАБУ

Правительство Украины решило отстранить главу наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко, а также председателя банка Алексея Ступака. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Премьер добавил, что к ответственности также должны быть привлечены другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах расследования НАБУ. «Обнародованные антикоррупционными органами факты и материалы не могут оставаться без реакции и надлежащей оценки»,— написал Сергей Корецкий в Telegram.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в Sense Bank. Они стали частью расследования в отношении преступной организации, в которую входят действующие и бывшие народные депутаты, а также чиновники офиса президента.

До декабря 2022 года Sense Bank носил название «Альфа-банк Украина». В июле 2023-го банк был национализирован.