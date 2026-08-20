Российский Ил-76 прибыл в Сербию для тушения пожаров

Борт Ил-76 МЧС России приземлился в сербском городе Ниш. С его помощью спасатели будут помогать с тушением лесных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС.

На борту самолета находятся экипаж, оперативная группа МЧС России, а также специализированное оборудование, в том числе водосливные устройства для тушения крупных очагов возгорания.

Спецборт был направлен в Сербию по поручению президента России Владимира Путина. Лесные пожары в Сербии охватили как минимум 3,5 тыс. га. Тушение огня осложняет обмеление Дуная из-за аномальной жары.