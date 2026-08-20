Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинской спортсменке Марте Костюк в четвертом круге турнира WTA 100 в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:2 в пользу Костюк. Игра продолжалась 1 час 33 минуты. В четвертьфинале турнира Марта Костюк сыграет с победительницей встречи американки Кори Гауфф и чешки Марии Боузковой.

19-летняя Мирра Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге WTA. На ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.