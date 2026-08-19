Трафик торговых центров сократился почти на 5% по итогам полугодия

Посещаемость торгцентров России в январе-июне 2026 года снизилась в среднем на 4,7%. Такими данными Data-traffic на конференции «Ъ» поделилась Мария Кочйигит, гендиректор компании «Нью Иммо Сервисиз». По ее словам, в сравнении с допандемийным уровнем падение составило 27%. При этом наибольшее снижение в первом полугодии показала Москва и Московская область — 8,5%. С учетом большого количества ТЦ в столице и доступной онлайн-торговли на ситуацию сильно влияют внешние факторы, такие как снегопады или топливный кризис, добавила эксперт.

Снижение покупательской способности остается одной из основных причин падения трафика, отметила Мария Кочйигит. Индекс потребительской уверенности в России во втором квартале 2026 года снизился на 1 процентный пункт и составил минус 13%. Низкая посещаемость ТЦ влечет за собой рост вакансии: доля свободных площадей выросла с 6,2% в 2025 году до 7,5% по итогам первого полугодия.

Как писал «Ъ», в период с начала июля 2025 по конец июня 2026 года в качественных торговых центрах Москвы были закрыты 2,3 тыс. объектов всех типов (включая островную торговлю). Новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству точек и 75% по занимаемым площадям. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды площадей. Доходы торговых центров из-за этого снижаются.