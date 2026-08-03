Торговля растеряла арендаторов

В качественных московских торгцентрах за 12 месяцев арендаторы закрыли 2,3 тыс. объектов. Компенсировать их новые открытия смогли лишь на 75%. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды площадей. Доходы торговых центров из-за этого снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В период с начала июля 2025 по конец июня 2026 года в качественных торговых центрах Москвы были закрыты 2,3 тыс. объектов всех типов (включая островную торговлю), подсчитали в компании «Магазин магазинов». Новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству точек и 75% по занимаемым площадям. Прекращают работу более крупные объекты, чем начинают, говорят в компании. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) также замечают, что закрывается сейчас заметно больше магазинов, чем открывается.

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Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин называет оценку по закрытиям «Магазина магазинов» реалистичной, связывая процесс с массовой оптимизацией сетей.

50–60% закрытий в рознице, по его оценке, обеспечивает фешен, 8,6% — бытовая техника и электроника, 5,7% — товары для дома.

Сама по себе структура представляет сложности для торговых объектов. Небольшой магазин до 200 кв. м заместить легко, а с двухэтажным универмагом ситуация сложнее, поясняет господин Люлин.

Директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина считает, что в первом полугодии 2026 года тренд на оптимизацию розничных сетей стал более выраженным, а открытия более адресными и осторожными. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что за первые шесть месяцев 2026 года доля вакантных площадей в торгцентрах Москвы увеличилась с 9,7% до 11,6%. Эксперт не исключает, что к концу года она достигнет 12,3%.

Часть торговых центров в сложившихся условиях может снижать арендные ставки, констатирует Зульфия Шиляева. Эксперт поясняет, что, если оперативно найти замену ушедшим арендаторам не удается, собственники часто вынужденно идут на предоставление льготных условий. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров напоминает, что большинство арендаторов сейчас если не сокращают сети, то поставили свое развитие на большую паузу.

Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова замечает, что условия могут смягчаться и для удержания старых арендаторов.

Распространенные механики предполагают снижение фиксированной части ставки и переход на процент от товарооборота.

В РСТЦ фиксируют случаи арендных каникул, поэтапного выхода на полную оплату, участия собственника в отделке и проч. Коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина в числе возможных инструментов также выделяет установление индивидуального графика платежей.

Павел Люлин замечает, что арендаторы сейчас могут, например, добиваться права фиксировать размер индексации ставки или прописать более мягкие условия выхода из договора. Эта конъюнктура может приводить к снижению арендного дохода. Хотя для крупных заполненных торгцентров падение может ограничиваться несколькими процентами, считает он. В РСТЦ обращают внимание, что в контексте специальных условий доход может снижаться и при сохранении номинальной ставки.

Госпожа Смагина считает, что в июле—декабре 2026 года новые крупные торгцентры будут заполняться в среднем по 9–18 месяцев против обычных 3–6. Светлана Кузьмина прогнозирует, что количество закрытий останется на повышенном уровне. Некоторые ритейлеры уже заявили о планах по сокращению числа работающих объектов с намерением реализовать их во втором полугодии, говорит госпожа Ишметова.

Хотя господин Кацегоров не исключает, что в моменте тренд сменится. Риски маркетплейсов после атак на складскую инфраструктуру Wildberries могут побудить часть ритейлеров придержать закрытия перед высоким сезоном, а отдельных селлеров — протестировать офлайн, рассуждает он.

Александра Мерцалова