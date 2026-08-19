Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Петербургская биржа с 18 августа 2026 года начала торговать бензином пониженных стандартов, включая АИ-92 классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандарта «Евро-4». Эта мера призвана восполнить нехватку топлива, возникшую из-за атак на российские НПЗ и снижения объемов производства. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что это временное явление.

В июле 2026 года продажи бензина на Петербургской бирже сократились до исторического минимума — 8,1 тыс. тонн, что связано с внеплановыми ремонтами не менее девяти НПЗ и изменением маршрутов поставок. Правительство также снизило нормативы биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10% на период с 1 июля по 30 сентября 2026 года и продлило действие сниженного норматива до 31 декабря 2026 года.

Понижение стандартов топлива может негативно сказаться на современных автомобилях, увеличивая износ каталитического нейтрализатора и требуя более частой замены масла. В апреле 2026 года правительство ввело запрет на экспорт бензина для обеспечения внутреннего рынка, но аналитики предполагают, что этот объем может быть нивелирован простоями НПЗ.