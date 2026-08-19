Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина

Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо продали с нефтяной базы «Кола» в Мурманской области, следует из обзора Национального биржевого агентства.

Как указано в обзоре, 360 тыс. л автомобильного бензина АИ-92 продали на текущих торгах по цене 105 тыс. руб. за тонну. Эта реализация стала первой продажей партии импортного топлива.

С 1 июня 2026 года в России начал действовать демпфер в отношении импортного бензина. Эту меру правительство приняло для снижения дефицита топлива, вызванного атаками ВСУ на российские НПЗ. Вице-премьер Александр Новак сообщил сегодня, что Россия уже начала импортировать топливо.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Петербургская биржа с 18 августа 2026 года начала торговать бензином пониженных стандартов, включая АИ-92 классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандарта «Евро-4». Эта мера призвана восполнить нехватку топлива, возникшую из-за атак на российские НПЗ и снижения объемов производства. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что это временное явление.

В июле 2026 года продажи бензина на Петербургской бирже сократились до исторического минимума — 8,1 тыс. тонн, что связано с внеплановыми ремонтами не менее девяти НПЗ и изменением маршрутов поставок. Правительство также снизило нормативы биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10% на период с 1 июля по 30 сентября 2026 года и продлило действие сниженного норматива до 31 декабря 2026 года.

Понижение стандартов топлива может негативно сказаться на современных автомобилях, увеличивая износ каталитического нейтрализатора и требуя более частой замены масла. В апреле 2026 года правительство ввело запрет на экспорт бензина для обеспечения внутреннего рынка, но аналитики предполагают, что этот объем может быть нивелирован простоями НПЗ.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд