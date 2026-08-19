Нетаньяху назвал израильский удар по аэропорту в Идлибе сигналом для Сирии

Израиль считает недопустимым укрепление позиций турецких военных на юге Сирии, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Удар по аэропорту в Идлибе он назвал «сигналом» для Дамаска.

«Мы четко сформулировали свое послание: “Не делайте этого”. По-видимому, его (сигнал.— "Ъ") не услышали достаточно внимательно, поэтому мы позаботились о том, чтобы они поняли его лучше»,— написал господин Нетаньяху в X.

Утром 18 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по авиабазе Абу-эд-Духур в провинции Идлиб — объект расположен в 70 км от турецкой границы. Тель-Авив заявил, что атака стала ответом на разрешение Дамаска турецким военным разместить свои подразделения на аэродроме.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Сирии вспыхнула война за аэродромы».