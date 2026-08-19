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Курс доллара. Прогноз на 20–21 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Курс доллара США на российском рынке обновил четырехмесячный максимум. В среду внебиржевой курс американской валюты поднимался до отметки 85,34 руб./$, максимума с 20 марта. По итогам дня он остановился на отметке 84,94 руб./$, что на 0,7 руб. выше значений конца предыдущей недели. Рубль теряет позиции на фоне низкого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«Цифра банк» 84.80
Банк Русский Стандарт 83.00-85.00
УК Первая 83.00-85.00
ПСБ 80.00-85.00
Банк Зенит 85.50
«БКС Мир инвестиций» 80.00-85.00
Газпромбанк 83.00-84.50
Консенсус-прогноз * 83.86

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
УК Первая
Банк Русский Стандарт
«Цифра банк»
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Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Ближайшие дни живем при курсе 85 руб./$

Потенциал снижения рубля во многом реализовался. Курс нащупал локальное равновесие в районе 85 руб./$. Основной причиной ослабления рубля стало снижение предложения валюты и устойчиво высокий спрос на нее, в том числе на фоне покупок со стороны Минфина. Есть вероятность, что они снизятся в сентябре, так как августовские операции выглядят больше, чем нужно. Если это так, то в сентябре будет компенсация за счет снижения Минфином спроса на валюту. Тогда мы увидим разворот рубля ближе к нижней границе диапазона 80–85 руб./$, а пока без изменений: ближайшие дни живем при курсе 85 руб./$.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Геополитические условия также не приносят драйверов для укрепления рубля

Рубль остается под давлением сокращенного предложения валюты от экспортеров из-за низких цен на нефть в начале лета и уменьшения физических объемов энергетического экспорта. Спрос на валюту растет как в рамках сезонности, так и на фоне неопределенности, связанной с инфляцией, денежно-кредитной и фискальной политиками. Геополитические условия также не приносят драйверов для укрепления рубля, в результате чего мы наблюдаем уверенное ослабление уже четыре недели подряд. Приближение налогового периода может помочь рублю сломить нисходящий тренд к концу месяца, однако речь скорее может идти лишь о консолидации около уровня 85 руб. за доллар, а не компенсации потерь.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

До конца недели курс доллара может остаться в диапазоне 84,5–85,5 руб./$

В августе предложение иностранной валюты могло временно снизиться, а спрос — вырасти, в том числе из-за разовых факторов. Так, могли увеличиться поставки импортного оборудования для отдельных отраслей, товаров для восстановления складских запасов, топлива. Дополнительное давление на рубль могут оказывать операции Минфина в рамках бюджетного правила и ухудшение восприятия геополитики на финансовых рынках. Кроме того, устойчивому ослаблению национальной валюты могут способствовать смягчение денежно-кредитных условий и восстановление внутреннего спроса после локальной просадки в первые месяцы года. До конца недели курс доллара может остаться в диапазоне 84,5–85,5 руб./$, юаня — 12,5–12,8 руб./CNY.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

На стороне национальной валюты — приближение пика налоговых выплат

Поддержать курс российского рубля могут нефтяные цены, которые растут на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Также на стороне национальной валюты — приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Давление на рубль может оказать усиление санкционной риторики со стороны ЕС, а также геополитическая неопределенность. Между тем в фокусе — статистика по июльским темпам роста промышленного производства в США, которые, по данным Федрезерва США, показали замедление до 0,2% с июньских 0,3%. Подобное оказалось хуже, чем ранее прогнозировалось рынком. Тем временем оптимизма экономике США добавляют данные по промпроизводству в Штатах, которые растут на фоне увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности и коммунальных предприятиях.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Падение рубля приостановилось

В последние дни падение рубля приостановилось. Несмотря на общий технический тренд к ослаблению, позиции рубля сейчас защищают дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика и приближение сроков единого налогового платежа. Эти факторы препятствуют дальнейшему ослаблению и могут краткосрочно запереть валютные курсы в диапазонах 83-85 руб. за доллар США и 12,3-12,6 руб. за китайский юань.

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