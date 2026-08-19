Курс доллара. Прогноз на 20–21 августа

Илья Федоров,

главный экономист Ближайшие дни живем при курсе 85 руб./$ Потенциал снижения рубля во многом реализовался. Курс нащупал локальное равновесие в районе 85 руб./$. Основной причиной ослабления рубля стало снижение предложения валюты и устойчиво высокий спрос на нее, в том числе на фоне покупок со стороны Минфина. Есть вероятность, что они снизятся в сентябре, так как августовские операции выглядят больше, чем нужно. Если это так, то в сентябре будет компенсация за счет снижения Минфином спроса на валюту. Тогда мы увидим разворот рубля ближе к нижней границе диапазона 80–85 руб./$, а пока без изменений: ближайшие дни живем при курсе 85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Геополитические условия также не приносят драйверов для укрепления рубля Рубль остается под давлением сокращенного предложения валюты от экспортеров из-за низких цен на нефть в начале лета и уменьшения физических объемов энергетического экспорта. Спрос на валюту растет как в рамках сезонности, так и на фоне неопределенности, связанной с инфляцией, денежно-кредитной и фискальной политиками. Геополитические условия также не приносят драйверов для укрепления рубля, в результате чего мы наблюдаем уверенное ослабление уже четыре недели подряд. Приближение налогового периода может помочь рублю сломить нисходящий тренд к концу месяца, однако речь скорее может идти лишь о консолидации около уровня 85 руб. за доллар, а не компенсации потерь.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик До конца недели курс доллара может остаться в диапазоне 84,5–85,5 руб./$ В августе предложение иностранной валюты могло временно снизиться, а спрос — вырасти, в том числе из-за разовых факторов. Так, могли увеличиться поставки импортного оборудования для отдельных отраслей, товаров для восстановления складских запасов, топлива. Дополнительное давление на рубль могут оказывать операции Минфина в рамках бюджетного правила и ухудшение восприятия геополитики на финансовых рынках. Кроме того, устойчивому ослаблению национальной валюты могут способствовать смягчение денежно-кредитных условий и восстановление внутреннего спроса после локальной просадки в первые месяцы года. До конца недели курс доллара может остаться в диапазоне 84,5–85,5 руб./$, юаня — 12,5–12,8 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне национальной валюты — приближение пика налоговых выплат Поддержать курс российского рубля могут нефтяные цены, которые растут на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Также на стороне национальной валюты — приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Давление на рубль может оказать усиление санкционной риторики со стороны ЕС, а также геополитическая неопределенность. Между тем в фокусе — статистика по июльским темпам роста промышленного производства в США, которые, по данным Федрезерва США, показали замедление до 0,2% с июньских 0,3%. Подобное оказалось хуже, чем ранее прогнозировалось рынком. Тем временем оптимизма экономике США добавляют данные по промпроизводству в Штатах, которые растут на фоне увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности и коммунальных предприятиях.