Хинштейн предложил стрелку по БПЛА из Волгоградской области службу в БАРС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил жителю Волгоградской области Николаю Мухину, у которого суд конфисковал охотничье ружье за стрельбу по вражеским беспилотникам, поступить на службу в бригаду «БАРС-Курск». Глава региона назвал наказание охотника «странным» и усомнился в правомерности отказа судов от норм о необходимой обороне, сославшись на закон «Об оружии» и разъяснения Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн

«В условиях, когда дроны ВСУ атакуют наши территории, считаю, нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей»,— заявил курский губернатор. Он сослался на ст. 24 закона «Об оружии», позволяющую гражданам применять оружие в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, а также на постановление Пленума Верховного суда РФ (№ 19 от 27.09.2012). Согласно разъяснениям ВС, защита от общественно опасных посягательств, сопряженных с насилием, опасным для жизни, относится к допустимой самообороне. «Защита от вражеского беспилотника явно относится к такой категории»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Привлекший внимание главы Курской области инцидент произошел в рабочем поселке Елань Волгоградской области. Местный житель, пенсионер Николай Мухин, ночью услышал шум беспилотников и, испугавшись, произвел два выстрела в воздух из принадлежавшего ему гладкоствольного ружья ТОЗ-34. Пострадавших и ущерба имуществу в результате его действий не было. Сам мужчина сразу же вызвал полицию, дождался наряда, добровольно сдал оружие и дал подробные показания.

Мировой суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах) и оштрафовал на 40 тыс. руб. с конфискацией орудия правонарушения. Еланский районный суд, рассматривавший жалобу, оставил решение в силе, указав на то, что стрельба в жилой зоне угрожает жизни и здоровью граждан. Доводы защиты о крайней необходимости и защите от БПЛА суд не принял, хотя и исключил из постановления указание на отягчающие обстоятельства, признав явку с повинной и сдачу оружия смягчающими факторами.

«Приглашаю Николая Мухина поступить на службу в бригаду „БАРС-Курск“: такие люди нам очень нужны»,— написал губернатор, подчеркнув, что в бригаде уже служат добровольцы из различных регионов РФ.

Никита Маркелов