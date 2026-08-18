Суд конкфисковал ружье у стрелявшего по БПЛА жителя Волгоградской области

В Волгоградской области у местного жителя конфисковали охотничье ружье за ночную пальбу во дворе собственного дома. Еланский районный суд оставил в силе штраф и изъятие оружия, отказав защите в применении норм о крайней необходимости, несмотря на явку гражданина с повинной и отсутствие пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Инцидент произошел ночью в рабочем поселке Елань. Фигурант услышал шум беспилотников, испугался и дважды выстрелил в воздух из своего гладкоствольного ружья ТОЗ-34. Суд подчеркнул, что стрелок законно владел оружием. Ущерб имуществу или здоровью людей причинен не был. Сразу после инцидента стрелок самостоятельно позвонил в службу 112, дождался наряда полиции, добровольно сдал оружие и дал подробные объяснения.

Полиция квалифицировала действия мужчины стрельбу в неположенном месте (по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ). Мировой суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. и конфисковал ружье. При этом в постановлении судья ошибочно указал на наличие отягчающих вину обстоятельств, проигнорировав активное способствование мужчины раскрытию дела.

Пенсионер обжаловал решение, настаивая, вред от потенциального падения дрона был бы несоизмеримо выше, а действия носили превентивный характер. Еланский районный суд указал, что огнестрельное оружие является источником повышенной опасности, а стрельба в жилой зоне создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Доводы о «защите Родины» и отсутствии жертв не были признаны основанием для освобождения от ответственности.

Апелляция частично удовлетворила жалобу, исключив из постановления упоминание об отягчающих обстоятельствах и официально признал звонок в 112 и выдачу оружия смягчающими факторами. Однако на итоговое наказание это не повлияло. Решение вступило в силу.

Никита Маркелов