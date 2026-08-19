Трамп назначил нового главу медицинского регулятора FDA

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост нового главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Хайди Овертон. Господин Трамп написал об этом в Truth Social. Сейчас госпожа Овертон занимает должность заместителя главы Совета по внутренней политике Белого дома. Для полноценного назначения госпожи Овертон главой FDA ее должен утвердить в этой должности Сенат США.

В мае свой пост покинул предыдущий глава FDA Марти Макари, после этого управление оставалось без руководителя. Как пишет Axios, в последние недели Белый дом рассматривал несколько кандидатур на эту должность. Ранее Bloomberg писало со ссылкой на источники, что этот пост получит именно госпожа Овертон.

У Хайди Овертон есть медицинское образование, она работала в Больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. Она давняя сторонница господина Трампа — ранее она работала директором по политическим вопросам его аналитического центра America First Policy Institute и возглавляла его «Центр за здоровую Америку».

Яна Рождественская