Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали на съемках фильма о подрывах

Подозреваемого по делу о подрывах «Северных потоков» задержали в Хорватии на съемках художественного фильма «Остров Змеиный» о событиях самой диверсии. Об этом сообщает немецкое издание Legal Tribune Online.

Подозреваемый Владимир З. был участником съемочной команды, отмечается в публикации. Сюжет картины в жанре политического триллера посвящен группе украинских водолазов, которые выполняют миссию по подрыву. Главные роли в нем исполняют голливудские актеры Шон Пенн и Эдриан Броуди. Режиссер — Даг Лайман, снимавший «Идентификацию Борна». Съемка подводных сцен «Острова Змеиный» проходила в хорватском городе Пула, где задержали украинца.

Сегодня хорватская полиция задержала Владимира З. на основании европейского ордера. Согласно заявлению немецкой прокуратуры, подозреваемый — «профессиональный водолаз». Ожидается его экстрадиция в Германию.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.