В Москве состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
На заседании с участием президента Владимира Путина обсуждались планы властей по переходу «к модели устойчивого развития экономики». Напомним, об исчерпании текущей модели экономического роста говорилось еще в прошлом году (такое мнение высказывал, в частности, замглавы администрации президента Максим Орешкин).
В конце 2025 года был принят план структурной трансформации экономики, охватывающий такие направления, как занятость, потребление, инвестиционный климат, технологическое развитие, внешняя торговля, обеление экономики. Сейчас на заседании совета вице-премьер Александр Новак доложил, что из 55 мероприятий этого плана полностью исполнены 11, остальные 44 — в работе в соответствии с плановыми сроками.
Однако пока динамика ВВП в этом году остается довольно скромной: по итогам первого полугодия рост составил 0,6%. В целом по году, по прогнозу ЦБ, ожидается прирост на 0–1%, по оценке Минэкономики — на 0,4%.
Подробности — в материале «В поисках вложений».
19 августа 2026 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Владимира Путина обсуждались планы по переходу к устойчивой модели развития экономики, поскольку предыдущая модель экономического роста исчерпала себя.
План структурной трансформации экономики, принятый в конце 2025 года, включает 55 мероприятий, из которых 11 уже выполнены, а остальные 44 находятся в работе согласно запланированным срокам. Владимир Путин 8 декабря 2025 года поручил правительству незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике, который рассчитан до 2030 года и включает создание современных рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и рост производства с высокой добавленной стоимостью.
Ключевым условием роста Владимир Путин назвал повышение инвестиционной активности, поскольку общая динамика капиталовложений замедлилась после завершения многих мегапроектов, ориентированных в основном на экспорт. Правительство планирует создавать благоприятные условия для бизнеса, включая стабильные налоговые условия, снижение административных барьеров и защиту прав собственности, а также стимулировать использование существующей инфраструктуры и развитие проектов техсуверенитета и секторов, удовлетворяющих внутренний спрос.