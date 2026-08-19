В Москве состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

На заседании с участием президента Владимира Путина обсуждались планы властей по переходу «к модели устойчивого развития экономики». Напомним, об исчерпании текущей модели экономического роста говорилось еще в прошлом году (такое мнение высказывал, в частности, замглавы администрации президента Максим Орешкин).

В конце 2025 года был принят план структурной трансформации экономики, охватывающий такие направления, как занятость, потребление, инвестиционный климат, технологическое развитие, внешняя торговля, обеление экономики. Сейчас на заседании совета вице-премьер Александр Новак доложил, что из 55 мероприятий этого плана полностью исполнены 11, остальные 44 — в работе в соответствии с плановыми сроками.

Однако пока динамика ВВП в этом году остается довольно скромной: по итогам первого полугодия рост составил 0,6%. В целом по году, по прогнозу ЦБ, ожидается прирост на 0–1%, по оценке Минэкономики — на 0,4%.

Подробности — в материале «В поисках вложений».