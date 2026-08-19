«Спартак» и «Зенит» размялись на пенальти

Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Зенит» обыграл «Крылья Советов». После нулевой ничьей в основное время петербуржцы взяли верх по пенальти — 5:3. «Спартак» столкнулся с аналогичной ситуацией после того, как сыграл 1:1 с «Рубином». Но в серии одиннадцатиметровых ударов москвичи потерпели поражение — 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Кондаков («Зенит») и Томас Галдамес («Крылья Советов») в матче Кубка России

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Даниил Кондаков («Зенит») и Томас Галдамес («Крылья Советов») в матче Кубка России

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

На кубковый матч с «Крыльями Советов» «Зенит» приехал в сильно усеченном составе, оставив дома целую группу ведущих футболистов, в том числе своих лучших бомбардиров в нынешнем сезоне Максима Глушенкова и Александра Соболева. Очевидно, что это было связано с подготовкой к предстоящему сверхважному противостоянию в чемпионате со «Спартаком», которое состоится в ближайшее воскресенье. Встреча в Самаре, конечно, не имела такого значения, и петербуржцы решили обойтись резервистами. Другое дело, что сейчас у них в резерве находятся даже игроки сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Второй состав «Зенита» тоже играл с большим преимуществом, тем более что и «Крылья» использовали ротацию.

К тому же самарцы после обнадеживающего старта потерпели два домашних поражения в премьер-лиге и явно чувствовали себя не лучшим образом. Практически весь первый тайм они просидели в обороне, а гости пытались как-то вскрыть ее, чаще всего прибегая к банальным навесам в штрафную площадь на Фелипе Аугусто и Александра Ерохина. Только однажды у них прошла нестандартная атака, когда Дуглас Сантос забросил мяч на Вячеслава Караваева и защитник с лета вколотил его в сетку, но этот красивый гол пришлось отменить из-за офсайда. Незадолго до перерыва петербуржцы могли забить после подачи углового, но тут уже хозяев спас голкипер Никита Кокарев, который отразил два удара в упор от Луиса Энрике и Ерохина. «Крылья» запомнились лишь острым эпизодом с участием Сергея Бабкина, закончившимся неудачной попыткой пробить Доминика Ороза.

Во втором тайме команда Сергея Булатова немного раскрылась и действовавший на острие Джеффри Чинеду выглядел куда активнее центрального нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто. У гостей опасность исходила только от Луиса Энрике, но он никак не мог попасть в створ. Они выпустили еще Джона, а затем и Густаво Мантуана, увеличив количество бразильцев, однако на качестве футбола это не отразилось. В конце основного времени самарцы даже часто владели мячом, хотя и это ни к чему не привело. Никто не возражал против того, чтобы выявить победителя в серии пенальти, а Джон дальним ударом лишь размял застоявшегося Кокарева.

Лучше к исполнению одиннадцатиметровых были готовы петербуржцы. Они били без промаха, а их вратарь Богдан Москвичев разгадал замысел Ивана Олейникова и совершил ключевой сейв. «Зенит» выиграл 5:3 и с пятью очками возглавил группу С. «Крылья Советов» с четырьмя баллами занимают второе место.

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» размялся на «Рубине» и тоже выставил сильно ротированный состав.

Хотя и многие основные исполнители прилетели в Казань, включая нападающего Мирлинда Даку, который начал игру против своего бывшего клуба на скамейке запасных. Кстати, уже без него казанцы потерпели разгромное поражение в Кубке России от «Родины» (0:5), да и в чемпионате добились только двух ничьих.

Теперь в «Рубине» функции Даку возложены на Жака Сиве, и именно французский форвард открыл счет на 11-й минуте, добив мяч после спасения голкипера Ильи Помазуна на угловом. У «Спартака» выделялся левый вингер Игорь Дмитриев, но его усилий было недостаточно, и хозяева довольно уверенно разрушали все атакующие позывы соперника. Даже когда Дмитриев добрался с фланга почти до ближней штанги, гости не смогли выжать что-то существенное. 18-летнему Ивану Сорокину на позиции блуждающего центрфорварда приходилось толкаться с опытными Игором Вуячичем и Егором Тесленко, а для этого куда больше годился Даку.

Первый тайм показал, что таким составом «Спартак» казанцев не одолеет. И в перерыве его главный тренер Хуан Карлос Карседо произвел тройную замену.

С Жедсоном Фернандешем, Маркиньосом и Манфредом Угальде москвичи заиграли веселее, а Наиль Умяров мощным залпом из-за штрафной потряс перекладину. Если бы не защитник хозяев Андерсон Арройо, то и Дмитриев наверняка бы замкнул прострел Даниила Денисова. Но и «Рубин» нашел как ответить. Сиве скинул мяч под удар Руслану Безрукову, и Помазун с трудом вытащил его из нижнего угла. А вот Артур Нигматуллин не выручил свою команду, когда Жедсон вывел один на один с ним Угальде, который прокатил мяч между ног вратаря.

Красно-белые отыгрались на 62-й минуте, а на 76-й на поле вышел Даку. Хотя появившийся ранее Руслан Литвинов мог и сам сделать разницу. Албанца его бывшие партнеры сразу взяли под плотную опеку, да и для него, наверное, было непривычно играть против них. Даку так и не успел проявить себя. Вот Дмитриеву чуть-чуть не хватило точности, чтобы пробить Нигматуллина, а Литвинов с его передачи вообще жахнул в штангу.

Основное время завершилось вничью — 1:1, и команды ушли в серию пенальти. И если Даку не пожалел «Рубин», то бивший за ним Умяров свой одиннадцатиметровый не реализовал. Нигматуллин отразил его удар и решил исход матча, так как Помазун пропустил все пять мячей. «Спартак» уступил 3:5, но с четырьмя очками по-прежнему лидирует в группе А. По три балла у «Оренбурга» с «Родиной», и два теперь в активе «Рубина».

Александр Ильин