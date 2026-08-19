Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против России

Правительство Швейцарии утвердило введение ряда ограничений против энергетического, финансового и торгового секторов России, предусмотренных 20-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Федерального собрания страны. Решение вступает в силу 20 августа.

Швейцария запретит перевозку сжиженного природного газа (СПГ) в Россию танкерами и ледоколами. Продажа танкеров российской стороне также будет запрещена.

Берн впервые запретит экспорт чувствительных товаров в Киргизию. Приносящий России выгоду импорт и экспорт, связанные со швейцарскими товарами, также будут запрещены. Правительство страны называет это инструментами для предотвращения обхода санкций.

Кроме того, Федеральное собрание Швейцарии запретит использовать российские платформы для перевода криптовалюты. Эта мера призвана предотвратить использование Россией альтернативных платежных средств для обхода санкций. Поддержка развития некоторых российских криптовалют, таких как цифровой рубль, также запрещена, — указано в пресс-релизе.

Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России 23 апреля. В него включили 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и более 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ. К большинству из них Берн присоединился в конце мая, расширив ограничения на 115 физлиц, связанных с российским энергетическим и военно-промышленным комплексом.