Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против России

Власти Швейцарии присоединились к большинству санкций Евросоюза против России и Белоруссии из 20-го пакета, который был принят в апреле. Меры вступят в силу в 23:00 22 мая (0:00 мск 23 мая). Это следует из заявления правительства Швейцарии.

Швейцария расширила санкции на 115 физлиц. Их активы арестованы, запрещается предоставление денег, а также въезд в страну и транзит через нее. Санкции введены в том числе в отношении сотрудников военно-промышленного комплекса и энергетического сектора России.

Кроме того, Швейцария ввела санкции против:

60 компаний, в том числе из третьих стран;

46 российских судов

двух портов в России и одного порта в другой стране, которые используются для отгрузки российских нефтепродуктов;

20 российских банков и семи кредитных организаций в третьих странах.

Кроме того, Швейцария поддержала запрет на операции с российской криптовалютой RUBx и цифровым рублем.

Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России 23 апреля. В него включили 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и более 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ.

