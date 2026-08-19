Долги по коммунальным платежам в Ингушетии превысили 22 млрд рублей

Долги жителей Ингушетии за газ, электроэнергию и водоснабжение превысили 22 млрд руб. Об этом рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram.

«Собираемость платежей за коммунальные услуги — серьезная проблема для Ингушетии», — подчеркнул господин Калиматов. По его словам, из-за задолженностей граждан коммунальным предприятиям не хватает средств на ремонт, модернизацию сетей и выполнение инвестиционных программ.

В этой связи власти региона проведут актуализацию базы потребителей. Ведомства также продолжат выявлять случаи незаконного и бездоговорного потребления коммунальных услуг. Кроме того, для жителей дополнительно установили 40 терминалов для оплаты коммунальных услуг.

«Отдельное направление — внедрение единого платежного документа», — отметил глава республики. По его словам, если у каждого гражданина будет только одна счет-квитанция, это поможет актуализировать базу абонентов и повысит платежи.

В конце 2025 года глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что суммарный долг россиян за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению достигает 415 млрд руб. Для возврата долгов Минстрой инициировал в 20 регионах эксперимент по взысканию дебиторской задолженности.