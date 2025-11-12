Минстрой оценил просроченные долги россиян за ЖКУ в 400 млрд рублей

Суммарная просроченная задолженность россиян за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению достигла 415 млрд руб. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Это важный источник средств для финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Необходимо обеспечить возврат этих средств в экономику жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний»,— сказал министр на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и развития ЖКХ при Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Для возврата долгов в экономику жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний Минстрой инициировал эксперимент по взысканию дебиторской задолженности. В его реализации задействованы 20 регионов, а взаимодействие происходит через систему ГИС ЖКХ, ГАС «Правосудие», Росреестр и Социальный фонд России. Соответствующее постановление было принято 26 июня 2025 года.

Господин Файзулин рассказал, что уже утверждены этапы проведения эксперимента, критерии отбора участников и порядок подачи электронных заявлений через ГИС ЖКХ и ГАС «Правосудие». Также реализована возможность отправки уведомлений пользователям через личные кабинеты на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). За 2025 год направлено более 27 млн таких уведомлений, а механизм доставки платежных документов тестируется — сейчас по 10 млн документов ежемесячно отправляют через ЕПГУ. Проведена интеграция с системами МВД для получения сведений о регистрации граждан.