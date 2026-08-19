В 32 регионах итоги осенних выборов впервые подведут в электронном виде

Центризбирком (ЦИК) на заседании 19 августа утвердил формы протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на выборах в Госдуму, а также определил перечень избирательных комиссий, которые смогут составлять и пересылать эти документы в электронном виде. Пока возможность оцифровать протоколы есть у комиссий уровнем не ниже территориальных, но в ЦИКе не исключают, что в приграничных регионах по новым правилам смогут работать и участковые комиссии. Дело за малым: снабдить всех членов избиркомов усиленными цифровыми подписями.

В утвержденный ЦИКом перечень вошли 80 территориальных и региональных избиркомов в 32 регионах. Судя по географической карте, которую продемонстрировал зампред комиссии Николай Булаев, новые правила распространяются почти на две трети территории РФ. Фактически обязательные к заполнению бумажные протоколы сохранятся только в центральной части страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Протоколы уходят в сеть»