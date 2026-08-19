Более 7 тыс. школьников Запорожской области будут учиться дистанционно

Более 7 тыс. школьников из трех прифронтовых округов Запорожской области начнут учебный год на дистанционно. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«С учетом оперативной обстановки в трех муниципальных образованиях — городском округе Энергодар, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах — будет организовано обучение в дистанционном формате. Всего в удаленном режиме будут заниматься 7,2 тыс. школьников»,— сообщил господин Балицкий.

Он подчеркнул, что местные власти проработали для дистанционных занятий все возможные сценарии, вплоть до форс-мажорных. Если будет электроснабжение, устойчивая связь и интернет, обучающиеся будут работать на платформах, разработанных региональным центром обработки информации. Если электроснабжения или интернета не будет, учебный процесс не остановят — школьники будут выполнять задания по учебникам, постоянно находясь на связи со своими педагогами.

Губернатор заверил, что учителя готовы работать в гибком режиме даже при отсутствии электроэнергии.

Всего, по данным местных властей, с 1 сентября в Запорожской области начнут работу 108 детских садов и 148 школ, в которых учатся 33 тыс. учеников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе-герое дистанционного обучения не будет из-за невозможности его чисто технически организовать в связи с отключениями электроэнергии.

В школах Херсонской области, в свою очередь, пообещали организовать учебный процесс в смешанном режиме.

Александр Дремлюгин, Симферополь