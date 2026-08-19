Смена стиля в соцсетях принесла Минобороны десятки тысяч подписчиков

За последний месяц Минобороны РФ вернуло почти всю аудиторию, которую его Telegram-канал потерял за предыдущий год. Разворот произошел после изменения подхода к работе ведомства в социальных медиа: с середины июля 2026 года в публикациях появились каламбуры, мемы и «пасхалки». В результате за месяц канал набрал около 45 тыс. подписчиков, а средний охват публикаций вырос более чем вдвое.

В течение последнего года канал Минобороны в Telegram последовательно терял аудиторию: с 646 тыс. подписчиков летом 2025 года до 592,9 тыс. в середине июля 2026 года. Но потом на канале, где ранее публиковались официальные сводки и заявления, почти не отличавшиеся по характеру подачи от сайта ведомства, произошла «стилистическая революция».

Первым заметным сигналом стал пост от 15 июля с фотографией беспилотников и подписью «"Гераней" хватит на всех». На следующий день Минобороны отметило окончание полуфиналов чемпионата мира по футболу фразой «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва». В другом посте уничтожение шести украинских беспилотников было описано как победа «всухую — 6:0». 19 июля под видео с пленными военными ВСУ появилась подпись «Дайте "Оскар" этой картине». Вскоре последовали «коммунальные» шутки: «"Герань" выписала штраф за неправильную парковку», «Спокойной ночи. Гасим свет!». А 23 июля в сообщении о взятии Белицкого военные переделали легендарную цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый!» — обыграв назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ориентирование на мемности»