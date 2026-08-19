Белгородский врио губернатора признал перебои с доставкой бензина

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем Telegram-канале о сложностях с доставкой топлива в некоторые приграничные населенные пункты.

По его словам, ситуация с наличием бензина стабильна.

«В целом бензин в области есть, проблем с его наличием нет. Но в некоторых приграничных селах бывают сложности с доставкой — людям не всегда удобно добираться до заправки», — заявил господин Шуваев. Он подчернкул, что «лично проверяет» работу АЗС и «держит ситуацию на контроле».

Вопросы доступности заправок касаются и жителей поселка Октябрьский, где побывал сегодня врио губернатора, — их будут «решать точечно».

Накануне в интервью «Миру Белогорья» господин Шуваев делился, что никакой критической ситуации с топливом в регионе нет. Более того, «после крайних переговоров в сутки бензина дают больше, чем остальным регионам». Врио главы региона также настаивал, что АЗС федеральной сети «Лукойл» не планируют закрываться.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что заправки бренда «Лукойл» в Белгороде не работали. По данным министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максима Гусева, после ремонта и завоза топлива АЗС должны были возобновить работу. Из шести станций «Лукойла», остановленных 28 июля, к 12 августа все по-прежнему были обозначены как «временно неработающие», хотя в «Яндекс Картах» у двух из них указывалось наличие бензина.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «Горючие слезы».

Анна Швечикова