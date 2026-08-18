Шуваев: Белгородская область получает бензина больше остальных регионов

По словам врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, никакой критической ситуации с автомобильным топливом в регионе нет, а дефицит бензина отсутствует. Более того, «после крайних переговоров в сутки бензина дают больше, чем остальным регионам». Об этом господин Шуваев рассказал в интервью «Миру Белогорья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Врио главы региона напомнил о ситуации с заправочными станциями «Лукойла» и слухах, что АЗС перестанут работать. После переговоров с руководством компании было принято решение продолжать работу станций, а также проведен поиск способов дополнительного оповещения при атаках БПЛА.

В конце июля «Ъ-Черноземье» писал, что ряд заправок «Лукойла» в Белгороде был выведен из строя в результате атак ВСУ. Тогда же стало известно, что восстановление АЗС будет ускорено.

В Белгородской области, по информации Александра Шуваева, создается резерв топлива в связи с уборочной кампанией. Что касается АЗС, то собственники заправок в первую очередь самостоятельно обеспечивают пассивную защиту объектов. При необходимости региональные власти оказывают им помощь.

«Это естественно, что автозаправочные станции являются одной из приоритетных целей, чтобы вывести из строя все передвижения. Все атаки, которые сейчас проводятся, как по АЗС, так и по жилым домам, — это чтобы создать панику»,— резюмировал Александр Шуваев.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что власти Воронежской области ведут работу с импортными поставщиками для улучшения логистики и оперативности завоза самых популярных марок автомобильного топлива. Мониторинг рынка показал, что к вечеру понедельника, 17 августа, приходилось говорить о снижении показателя наличия бензина на АЗС до 25–30% заправок.

Денис Данилов