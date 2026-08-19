«Русал» сократил продажи алюминия на 10% в первом полугодии

Натуральные продажи алюминия «Русала» в январе—июне упали впервые с 2024 года, что может быть связано с исчерпанием запасов. Из-за более слабой реализации финансовые результаты компании оказались хуже, чем ожидалось,

Однако эксперты считают, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и дисбалансы предложения способны поддерживать цены, и выручка «Русала» по итогам года может вырасти на 16%, до $17,2 млрд, а более слабый рубль обеспечит повышение рентабельности.

Подробности — в материале «Металл выехал на ценах».