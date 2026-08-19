Металл выехал на ценах

Натуральные продажи алюминия «Русала» (MOEX: RUAL) в январе—июне упали впервые с 2024 года, что может быть связано с исчерпанием запасов. Финансовые показатели поддержал рост цен на металл из-за конфликта США и Ирана, в дальнейшем на руку компании может сыграть и слабеющий рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саяногорский алюминиевый завод «Русала»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Саяногорский алюминиевый завод «Русала»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Русал» по итогам первой половины 2026 года сократил продажи алюминия на 10% год к году, до 2,05 млн тонн, сообщила компания 19 августа. До этого натуральные продажи «Русала» снижались в 2024 году. В компании дополнительные комментарии не предоставили.

Продажи текущего периода находятся на уровне объема производства (2,01 млн тонн). Годом ранее «Русал» продал 2,28 млн тонн металла, на 15,8% больше, чем произвел.

Снижение продаж в первом полугодии связано с реализацией запасов в прошлом году, считает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов: «Мы предполагаем, что компания продает то, что производит». По его мнению, во втором полугодии производство и продажи также будут на сопоставимом уровне.

Несмотря на падение объема продаж, выручка «Русала» выросла на 10,9%, до $8,33 млрд, благодаря повышению мировых цен на металл. Скорректированная EBITDA увеличилась на 64,4%, до $1,23 млрд, чистая прибыль составила $419 млн против убытка $87 млн годом ранее. Чистый долг увеличился на 10,5%, до $8,9 млрд.

5,3 процента составляла доля «Русала» в мировом производстве алюминия в 2025 году.

Как отмечает компания в отчете, в первом полугодии алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) стоил $3,38 тыс. за тонну, что на 33,4% больше, чем годом ранее. Закрытие Ормузского пролива, нарушившее цепочки поставок сырья и продукции, удары по заводам в Персидском заливе дестабилизировали мировой рынок первичного алюминия.

Дополнительно на цены повлияла остановка в марте завода Mozal в Мозамбике. Также «Русал» отметил значительный рост региональных премий на алюминий. К концу июня 2026 года премия в Европе без учета импортных пошлин подскочила до $490 за тонну, с учетом пошлин — до $557,5 за тонну. Премия на Среднем Западе США выросла до $1,08 за фунт, в Японии — до $370 за тонну.

Как отмечает старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев, из-за того, что около половины продаж алюминия «Русала» приходится на Китай — наименее маржинальный рынок, премия к цене реализации металла компанией к LME упала на 43,5% год к году, до $52 за тонну.

Но, добавляет он, это было компенсировано ростом цен на металл в том числе на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE).

Выручка от продаж «Русала» в Азии в первой половине 2026 года выросла на 20,7%, до $4,81 млрд, доля рынка увеличилась с 53% до 58%. Выручка в странах СНГ выросла на 4,8%, до $2,28 млрд, доля снизилась с 29% до 27%. Выручка «Русала» на европейском рынке упала в 1,3 раза, до $983 млн, доля сократилась с 16% до 12%. Выросли продажи на американском и иных рынках — в 1,8 раза, до $80 млн, и почти в 3 раза, до $160 млн, соответственно.

Аналитики ПСБ указывают, что финансовые результаты «Русала» оказались хуже, чем ожидалось, из-за более слабой реализации. О том, что отчетность оказалась «несколько хуже ожиданий», сообщает и БКС. Там добавляют, что свободный денежный поток компании (FCC) остался отрицательным (минус $0,6 млрд) из-за значительных капитальных затрат и оттока средств в оборотный капитал.

Как считают в ПСБ, учитывая затягивающийся конфликт на Ближнем Востоке и дисбалансы предложения, способные поддерживать цены, выручка «Русала» по итогам года может вырасти на 16%, до $17,2 млрд, а более слабый рубль может обеспечить повышение рентабельности.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов согласен, что проблемы с судоходством в Ормузском проливе обуславливают сохранение риска перебоев в поставках, что играет на руку «Русалу». Но, по его словам, сокращение присутствия компании в Европе усложняет реализацию алюминия. В «Альфа-Инвестициях» фактором риска называют возбужденное ФАС дело о ценообразовании на алюминий (см. “Ъ” от 16 июля).

Полина Трифонова