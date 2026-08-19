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Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс стал игроком «Аль-Кадисии»

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс перешел из «Манчестер Сити» в саудовскую «Аль-Кадисию». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Срок соглашения не уточняется. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €61 млн. В прошлом году «Манчестер Сити» приобрел футболиста у «Милана» за €55 млн.

В составе английского клуба полузащитник стал обладателем Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги. В 47 матчах за команду он забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Вместе со сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года.

Арнольд Кабанов

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