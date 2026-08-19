Перевозки нефти из Новороссийска в Западную Индию оценивали до $21 млн за рейс

Перевозка российской нефти из портов Балтики в середине августа подорожала вслед за смещением спроса на сырье из Новороссийска. Однако там перевозчики существенно завышают ставки. Так, предложения по фрахту на маршруте из Новороссийска в Западную Индию доходили до $21 млн за рейс, однако по таким ставкам договоры заключены не были. Об этом свидетельствуют оценки ЦЦИ.

По расчетам организации, экономически обоснованный максимальный уровень стоимости перевозки на этом направлении составляет около $19 млн за рейс.

Стабильной стоимость перевозки российской нефти, согласно ЦЦИ, остается в дальневосточном порту Козьмино: $3 и $3,5 за баррель для маршрутов в Северный и Южный Китай соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дороги все дороги».