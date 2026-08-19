Дороги все дороги

Перевозка российской нефти из портов Балтики в середине августа подорожала вслед за смещением спроса на сырье из Новороссийска, где перевозчики завышают ставки до экономически необоснованных уровней. Удорожание фрахта критического влияния на нефтекомпании не окажет, но риски в Черном море уже сказываются на объемах экспорта, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морской порт Новороссийска

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ Морской порт Новороссийска

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Стоимость перевозки российской нефти из балтийских портов танкерами Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн 10–14 августа выросла на 5,2–10,8% к предыдущей неделе в зависимости от направления, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Ставки в Индию достигли $15,2–15,9 за баррель, в Северный Китай — $17,6 за баррель.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков замечает, что обострение рисков судоходства в Черном море спровоцировало смещение экспортных объемов на Балтику, где ситуация остается более стабильной.

По его словам, приток сырья, в том числе из-за сокращения нефтепереработки и запрета на экспорт нефтепродуктов, повысил спрос на танкеры, толкнув вверх ставки.

В Новороссийске, по данным ЦЦИ, перевозка подорожала еще заметнее. Стоимость транспортировки танкерами Aframax до Турции выросла на 17,1%, до $12,3 за баррель, до Западной Индии — на 43,5%, до $22,3 за баррель, до Северного Китая — на 22,7%, до $24,7 за баррель.

Несмотря на снижение числа инцидентов в Азово-Черноморском бассейне, отмечают в ЦЦИ, риски судоходства в регионе остаются высокими и продолжают оказывать давление на ставки фрахта. По данным участников рынка, которые приводят аналитики, из-за угроз судоходству греческие перевозчики предприняли попытки спекулятивного повышения цены логистики.

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В частности, предложения на фрахт по маршруту из Новороссийска в Западную Индию доходили до $21 млн за рейс, но по таким ставкам контракты заключены не были. По оценкам ЦЦИ, экономически обоснованная верхняя граница стоимости такого рейса составила $19 млн.

Стабильной стоимость перевозки российской нефти, согласно ЦЦИ, остается в дальневосточном порту Козьмино: $3 и $3,5 за баррель для маршрутов в Северный и Южный Китай соответственно.

Удорожание фрахта само по себе не окажет критического влияния на российских экспортеров, отмечает старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук. Увеличение стоимости, по его мнению, полностью компенсируется текущим высоким уровнем мировых цен на нефть.

Аналитики Vortexa отмечают, что нефтяной экспорт России и Казахстана (в Новороссийске находится терминал Каспийского нефтяного консорциума, через который поставляется 80% казахстанского сырья) продолжает страдать от повторяющихся атак на суда и инфраструктуру Черного моря.

По данным компании, совокупный морской экспорт из Ирана, России (включая казахстанские сорта), Саудовской Аравии и США упал примерно до 12 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 5 млн б/c меньше, чем в июле,— рекордно низкий уровень, уточняют в Vortexa.

Как пишет Bloomberg, за четыре недели к 16 августа Россия сократила морской экспорт нефти до 3,58 млн б/c, что стало минимальным показателем с конца апреля. По данным агентства, за третью неделю августа из Новороссийска не было отгружено ни одной партии сырья. В ЦЦИ отмечают, что за первую декаду число отгруженных танкеров с российской нефтью снизилось на пять единиц к предыдущему месяцу.

Возросшие риски отгрузок сырья из Новороссийска в итоге отразятся на объемах добычи нефти в России, считает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терёшкин. Он напоминает, что производство нефти в стране и так находится заметно ниже уровня квоты ОПЕК+. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в июле 2026 года добыча в России составила 8,76 млн б/c при квоте в рамках ОПЕК+ в 9,82 млн б/c.

Ольга Озембловская