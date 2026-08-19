Опасности судоходства в Черном море вызвали переток нефтяных поставок на Балтику

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года западные судовладельцы, включая греческих, значительно увеличили свое участие в транспортировке российской нефти, при этом объем перевозки греческими судами достиг 26,4 млн баррелей — максимум за три года. Аналитики объясняют это тем, что перевозка российского сырья остается заметно более прибыльной из-за премии за повышенные юридические и операционные риски, а также из-за цен на нефть Urals, которые в начале июля опускались до $39,7 за баррель, что позволяло совершать сделки в рамках установленного США ценового потолка в $60 за баррель.

Однако уже в августе 2026 года экспорт нефти из западных и южных портов России начал сокращаться, а поставки в Китай из Балтики уменьшились на 115 тыс. тонн, до 100 тыс. тонн. К 16 августа Россия сократила морской экспорт нефти до 3,58 млн баррелей в сутки, что является минимальным показателем с конца апреля 2026 года.

Ранее, в феврале 2026 года, сложная ледовая обстановка привела к снижению экспорта нефти из Балтики на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что частично компенсировалось увеличением экспорта из Новороссийска на 63,6%. В то время как в начале 2026 года перевозка светлых нефтепродуктов из российских портов подорожала на 24–33% из-за сокращения доступного флота в Балтийском море и удорожания страховки, в январе 2024 года Россия сокращала поставки сырой нефти в Балтийском море до двухмесячного минимума из-за шторма и пожара на терминале в Усть-Луге.