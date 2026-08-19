В Екатеринбурге изменят маршруты четырех автобусов из-за фестиваля молодежи

В Екатеринбурге в период подготовки и проведения Международного фестиваля молодежи с 4 по 20 сентября изменятся маршруты автобусов № 44, 56, 65 и 66, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С 08:00 4 сентября до 08:00 8 сентября автобусы поедут следующим образом:

№44 — к остановке «Микрорайон Компрессорный» по улицам: Кольцовский тракт — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар; к остановке «Метро Ботаническая» без изменений;

— к остановке «Микрорайон Компрессорный» по улицам: Кольцовский тракт — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар; к остановке «Метро Ботаническая» без изменений; №56 — к остановке «Микрорайон Новокольцовский» по улицам: Новосинарский бульвар — Алексея Пискунова — Новосинарский бульвар; к остановке «7 Ключей» без изменений;

— к остановке «Микрорайон Новокольцовский» по улицам: Новосинарский бульвар — Алексея Пискунова — Новосинарский бульвар; к остановке «7 Ключей» без изменений; №65 — в оба направления по улицам: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту;

— в оба направления по улицам: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту; №66 — к остановке «Метро Ботаническая» по улицам: Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Кольцовский тракт — далее по маршруту; к остановке «Станция Кольцово» без изменений.

С 20:00 8 сентября до 23:59 20 сентября маршруты изменятся так:

№44 — в оба направления без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт;

— в оба направления без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт; №56 — в оба направления по улице Варшавской до станции Олимпийская, разворот на кольце Новосинарского бульвара;

— в оба направления по улице Варшавской до станции Олимпийская, разворот на кольце Новосинарского бульвара; №65 — в оба направления по улицам: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — разворот на Новосинарском бульваре — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту;

— в оба направления по улицам: Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — разворот на Новосинарском бульваре — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — далее по маршруту; №66 — к остановке «Метро Ботаническая» без заезда в микрорайон Новокольцовский; к остановке «Станция Кольцово» без изменений.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в связи с проведением Международного фестиваля молодежи с 4 по 20 сентября введут временные ограничения движения транспорта в районе «Екатеринбург-Экспо».

Полина Бабинцева